Tokenomika pro Meow Motion (MEOW)
Informace o Meow Motion (MEOW)
Meow Motion: Where Art meet AI. Welcome to Meow Motion! This unique project brings together the imaginative talent of AI artist Meow Motion from Chicago and OpenAI's Sora. Inspired by their hit piece ""Alcat,"" Meow Motion creates stunning, athletic cat images that promote animal protection and adoption.
Meow Motion (MEOW): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Meow Motion (MEOW), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Meow Motion (MEOW): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Meow Motion (MEOW) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MEOW, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MEOW, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MEOW rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMEOW!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
