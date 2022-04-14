Tokenomika pro Money Dogs (MDOGS)
Informace o Money Dogs (MDOGS)
Money Dogs began as a Play-to-Earn (P2E) meme token on the TON blockchain. MDOGS has experienced rapid growth, reaching over 23 million total users, more than 6.7 million wallet connections, over 1 million daily active users (DAU), and 300,000+ paying users. It is now evolving into a platform that includes a Game Center and Launchpool to keep the community engaged. Its target audience includes TON meme coin enthusiasts and Web3 supporters who are passionate about integrating Web2 features into Web3.
Money Dogs (MDOGS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Money Dogs (MDOGS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Money Dogs (MDOGS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Money Dogs (MDOGS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MDOGS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MDOGS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MDOGS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMDOGS!
Historie cen pro Money Dogs (MDOGS)
Analýza historie cen MDOGS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny MDOGS
Chcete vědět, kam může MDOGS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MDOGS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
