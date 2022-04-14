Tokenomika pro LOUD (LOUD)

Tokenomika pro LOUD (LOUD)

Zjistěte klíčové informace o LOUD (LOUD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o LOUD (LOUD)

Loud is an experiment that explores perpetual incentives for social engagement. The core idea: what happens when you reward people for talking about a coin, forever? Every week, trading volume generates swap fees that get distributed to the top contributors of Loud's mindshare - creating a sustainable cycle of engagement and rewards.

Oficiální webové stránky:
https://www.stayloud.io/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/EJZJpNa4tDZ3kYdcRZgaAtaKm3fLJ5akmyPkCaKmfWvd

LOUD (LOUD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LOUD (LOUD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 259.10K
$ 259.10K
Historické maximum:
$ 0.0338
$ 0.0338
Historické minimum:
$ 0.000218981566622646
$ 0.000218981566622646
Aktuální cena:
$ 0.0002591
$ 0.0002591

Tokenomika LOUD (LOUD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro LOUD (LOUD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LOUD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LOUD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LOUD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLOUD!

Jak nakupovat LOUD

Chtěli byste si přidat LOUD (LOUD) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu LOUD, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro LOUD (LOUD)

Analýza historie cen LOUD pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny LOUD

Chcete vědět, kam může LOUD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LOUD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.