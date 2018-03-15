Tokenomika pro Loom Network (LOOM)

Tokenomika pro Loom Network (LOOM)

Zjistěte klíčové informace o Loom Network (LOOM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Loom Network (LOOM)

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Oficiální webové stránky:
https://loomx.io/
Bílá kniha:
https://medium.com/loom-network/introducing-loom-network-scaling-ethereum-today-9ea26b5b57c
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D

Loom Network (LOOM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Loom Network (LOOM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.97M
$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M
Celkový objem:
--
--
----
Objem v oběhu:
$ 1.24B
$ 1.24B$ 1.24B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
--
----
Historické maximum:
$ 0.49801
$ 0.49801$ 0.49801
Historické minimum:
$ 0.001325802388816845
$ 0.001325802388816845$ 0.001325802388816845
Aktuální cena:
$ 0.001584
$ 0.001584$ 0.001584

Tokenomika Loom Network (LOOM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Loom Network (LOOM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LOOM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LOOM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LOOM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLOOM!

Jak nakupovat LOOM

Chtěli byste si přidat Loom Network (LOOM) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu LOOM, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Loom Network (LOOM)

Analýza historie cen LOOM pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny LOOM

Chcete vědět, kam může LOOM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LOOM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.