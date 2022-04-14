Tokenomika pro LIMITUS (LMT)

Tokenomika pro LIMITUS (LMT)

Zjistěte klíčové informace o LIMITUS (LMT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o LIMITUS (LMT)

LIMITUS is an innovative intelligent automation platform that leverages advanced AI technology, enabling your device not only to assist you but also to think and execute tasks autonomously. Whether optimizing multi-chain trading strategies, streamlining workflows, or automating personal tasks, LIMITUS seamlessly integrates the Web3 and Web2 ecosystems, providing an intuitive platform that automates complex operations across apps, platforms, and networks, helping users efficiently manage digital assets, DeFi investments, emails, schedules, and more.

Oficiální webové stránky:
https://www.limitus.ai/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/86t88w3MKT38HChTBKBwEeb1RW1MeTceaW68qY2Vpump

LIMITUS (LMT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LIMITUS (LMT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.77M
$ 6.77M$ 6.77M
Celkový objem:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Objem v oběhu:
$ 830.14M
$ 830.14M$ 830.14M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.15M
$ 8.15M$ 8.15M
Historické maximum:
$ 0.2591
$ 0.2591$ 0.2591
Historické minimum:
$ 0.000166089548688421
$ 0.000166089548688421$ 0.000166089548688421
Aktuální cena:
$ 0.008154
$ 0.008154$ 0.008154

Tokenomika LIMITUS (LMT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro LIMITUS (LMT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LMT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LMT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LMT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLMT!

Jak nakupovat LMT

Chtěli byste si přidat LIMITUS (LMT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu LMT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro LIMITUS (LMT)

Analýza historie cen LMT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny LMT

Chcete vědět, kam může LMT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LMT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.