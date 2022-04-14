Tokenomika pro LIMITUS (LMT)
Informace o LIMITUS (LMT)
LIMITUS is an innovative intelligent automation platform that leverages advanced AI technology, enabling your device not only to assist you but also to think and execute tasks autonomously. Whether optimizing multi-chain trading strategies, streamlining workflows, or automating personal tasks, LIMITUS seamlessly integrates the Web3 and Web2 ecosystems, providing an intuitive platform that automates complex operations across apps, platforms, and networks, helping users efficiently manage digital assets, DeFi investments, emails, schedules, and more.
LIMITUS (LMT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LIMITUS (LMT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika LIMITUS (LMT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro LIMITUS (LMT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LMT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LMT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro LMT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLMT!
Jak nakupovat LMT
Chtěli byste si přidat LIMITUS (LMT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu LMT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro LIMITUS (LMT)
Analýza historie cen LMT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny LMT
Chcete vědět, kam může LMT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LMT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit LIMITUS (LMT)
Částka
1 LMT = 0.008154 USD