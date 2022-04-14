Tokenomika pro LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP)

Zjistěte klíčové informace o LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP)

Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions.

Oficiální webové stránky:
https://www.liyeplimal.net/
Bílá kniha:
https://www.liyeplimal.net/assets/images/uploads/Livre_Blanc_LIMOCOIN_Version_en_Anglais.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x383094a91ef2767eed2b063ea40465670bf1c83f

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.32M
$ 2.32M
Celkový objem:
$ 1.65B
$ 1.65B
Objem v oběhu:
$ 1.18B
$ 1.18B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.26M
$ 3.26M
Historické maximum:
$ 0.018
$ 0.018
Historické minimum:
$ 0.000268864400941886
$ 0.000268864400941886
Aktuální cena:
$ 0.001973
$ 0.001973

Tokenomika LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LMCSWAP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LMCSWAP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LMCSWAP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLMCSWAP!

Jak nakupovat LMCSWAP

Chtěli byste si přidat LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu LMCSWAP, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP)

Analýza historie cen LMCSWAP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny LMCSWAP

Chcete vědět, kam může LMCSWAP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LMCSWAP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.