Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Line Protocol je 0.0000125 USD. Sledujte aktualizace cen LINE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LINE.

Více informací o LINE

Informace o ceně LINE

Co je to LINE

Bílá kniha pro LINE

Oficiální webové stránky LINE

Tokenomika pro LINE

Předpověď cen LINE

Historie LINE

Průvodce nákupem (LINE)

Převodník LINE na fiat měnu

LINE Spot

Logo Line Protocol

Kurz Line Protocol(LINE)

Aktuální cena 1 LINE na USD

$0.0000125
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Line Protocol (LINE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:57:12 (UTC+8)

Informace o ceně Line Protocol (LINE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0000123
Nejnižší za 24 h
$ 0.000025
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0000123
$ 0.000025
--
--
0.00%

0.00%

-15.55%

-15.55%

Cena Line Protocol (LINE) v reálném čase je $ 0.0000125. Za posledních 24 hodin se LINE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000123 do maxima $ 0.000025, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LINE v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LINE se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o -15.55%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Line Protocol (LINE)

--
$ 53.98
$ 6.25K
--
500,000,000
BASE

Aktuální tržní kapitalizace Line Protocol je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 53.98. Objem v oběhu LINE je --, přičemž celková zásoba je 500000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.25K.

Historie cen v USD pro Line Protocol (LINE)

Sledujte změny cen Line Protocol pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.000015-54.55%
60 dní$ -0.0030075-99.59%
90 dní$ -0.0349875-99.97%
Změna ceny Line Protocol dnes

Dnes zaznamenal LINE změnu o $ 0 (0.00%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Line Protocol za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.000015 (-54.55%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Line Protocol za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u LINE ke změně o $ -0.0030075 (-99.59%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Line Protocol za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0349875 (-99.97%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Line Protocol (LINE)?

Podívejte se na stránku Historie cen Line Protocol.

Co je Line Protocol (LINE)

Line Protocol – A scalable and secure blockchain infrastructure designed to power next-generation Web3 applications, decentralized finance, and immersive gaming ecosystems.

Line Protocol je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Line Protocol investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu LINEa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Line Protocol na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Line Protocol a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Line Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Line Protocol (LINE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Line Protocol (LINE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Line Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Line Protocol!

Tokenomika pro Line Protocol (LINE)

Pochopení tokenomiky Line Protocol (LINE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LINE hned teď!

Jak nakupovat Line Protocol (LINE)

Snažíte se zjistit, jak koupit Line Protocol? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Line Protocol podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

LINE na místní měny

Zdroj Line Protocol

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Line Protocol, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Line Protocol
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Line Protocol

Jakou hodnotu má dnes Line Protocol (LINE)?
Aktuální cena LINE v USD je 0.0000125 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LINE v USD?
Aktuální cena LINE v USD je $ 0.0000125. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Line Protocol?
Tržní kapitalizace LINE je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LINE v oběhu?
Objem LINE v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LINE?
LINE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LINE?
LINE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování LINE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LINE je $ 53.98 USD.
Dosáhne LINE letos vyšší ceny?
LINE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLINE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Line Protocol (LINE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

