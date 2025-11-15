Tokenomika pro Light (LIGHT1)

Zjistěte klíčové informace o Light (LIGHT1), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:08:46 (UTC+8)
Light (LIGHT1): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Light (LIGHT1), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.68M
Celkový objem:
$ 941.24M
Objem v oběhu:
$ 525.61M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.99M
Historické maximum:
$ 0.2787
Historické minimum:
$ 0.006108197426995268
Aktuální cena:
$ 0.006994
Informace o Light (LIGHT1)

The LIGHT ecosystem fund, backed by the heaven labs foundation

Oficiální webové stránky:
https://heaven.xyz/
Bílá kniha:
https://docs.heaven.xyz/intro
Block Explorer:
https://solscan.io/token/LiGHtkg3uTa9836RaNkKLLriqTNRcMdRAhqjGWNv777

Tokenomika Light (LIGHT1): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Light (LIGHT1) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LIGHT1, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LIGHT1, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LIGHT1 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLIGHT1!

Jak nakupovat LIGHT1

Chtěli byste si přidat Light (LIGHT1) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu LIGHT1, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Light (LIGHT1)

Analýza historie cen LIGHT1 pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny LIGHT1

Chcete vědět, kam může LIGHT1 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LIGHT1 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim