BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Light je 0.01036 USD. Sledujte aktualizace cen LIGHT1 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LIGHT1.Dnešní aktuální cena Light je 0.01036 USD. Sledujte aktualizace cen LIGHT1 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LIGHT1.

Více informací o LIGHT1

Informace o ceně LIGHT1

Co je to LIGHT1

Bílá kniha pro LIGHT1

Oficiální webové stránky LIGHT1

Tokenomika pro LIGHT1

Předpověď cen LIGHT1

Historie LIGHT1

Průvodce nákupem (LIGHT1)

Převodník LIGHT1 na fiat měnu

LIGHT1 Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Light

Kurz Light(LIGHT1)

Aktuální cena 1 LIGHT1 na USD

$0.01036
$0.01036$0.01036
-6.91%1D
USD
Graf aktuální ceny Light (LIGHT1)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:57:05 (UTC+8)

Informace o ceně Light (LIGHT1) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0103
$ 0.0103$ 0.0103
Nejnižší za 24 h
$ 0.01197
$ 0.01197$ 0.01197
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0103
$ 0.0103$ 0.0103

$ 0.01197
$ 0.01197$ 0.01197

$ 1.2978436058017955
$ 1.2978436058017955$ 1.2978436058017955

$ 0.009388982461987756
$ 0.009388982461987756$ 0.009388982461987756

-0.20%

-6.90%

-20.50%

-20.50%

Cena Light (LIGHT1) v reálném čase je $ 0.01036. Za posledních 24 hodin se LIGHT1 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0103 do maxima $ 0.01197, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LIGHT1 v historii je $ 1.2978436058017955, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.009388982461987756.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LIGHT1 se za poslední hodinu změnila o -0.20%, za 24 hodin o -6.90% a za posledních 7 dní o -20.50%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Light (LIGHT1)

No.1387

$ 5.37M
$ 5.37M$ 5.37M

$ 56.06K
$ 56.06K$ 56.06K

$ 10.36M
$ 10.36M$ 10.36M

517.90M
517.90M 517.90M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

942,656,264.9819878
942,656,264.9819878 942,656,264.9819878

51.78%

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Light je $ 5.37M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.06K. Objem v oběhu LIGHT1 je 517.90M, přičemž celková zásoba je 942656264.9819878. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.36M.

Historie cen v USD pro Light (LIGHT1)

Sledujte změny cen Light pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000769-6.90%
30 dní$ -0.01123-52.02%
60 dní$ -0.03239-75.77%
90 dní$ -0.03964-79.28%
Změna ceny Light dnes

Dnes zaznamenal LIGHT1 změnu o $ -0.000769 (-6.90%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Light za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01123 (-52.02%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Light za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u LIGHT1 ke změně o $ -0.03239 (-75.77%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Light za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.03964 (-79.28%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Light (LIGHT1)?

Podívejte se na stránku Historie cen Light.

Co je Light (LIGHT1)

The LIGHT ecosystem fund, backed by the heaven labs foundation

Light je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Light investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu LIGHT1a zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Light na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Light a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Light (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Light (LIGHT1) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Light (LIGHT1) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Light.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Light!

Tokenomika pro Light (LIGHT1)

Pochopení tokenomiky Light (LIGHT1) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LIGHT1 hned teď!

Jak nakupovat Light (LIGHT1)

Snažíte se zjistit, jak koupit Light? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Light podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

LIGHT1 na místní měny

1 Light(LIGHT1) na VND
272.6234
1 Light(LIGHT1) na AUD
A$0.0157472
1 Light(LIGHT1) na GBP
0.0078736
1 Light(LIGHT1) na EUR
0.0089096
1 Light(LIGHT1) na USD
$0.01036
1 Light(LIGHT1) na MYR
RM0.0434084
1 Light(LIGHT1) na TRY
0.4354308
1 Light(LIGHT1) na JPY
¥1.58508
1 Light(LIGHT1) na ARS
ARS$14.9063824
1 Light(LIGHT1) na RUB
0.8328404
1 Light(LIGHT1) na INR
0.9203824
1 Light(LIGHT1) na IDR
Rp172.6665976
1 Light(LIGHT1) na PHP
0.6080284
1 Light(LIGHT1) na EGP
￡E.0.487438
1 Light(LIGHT1) na BRL
R$0.0556332
1 Light(LIGHT1) na CAD
C$0.014504
1 Light(LIGHT1) na BDT
1.2672352
1 Light(LIGHT1) na NGN
14.9926812
1 Light(LIGHT1) na COP
$39.846114
1 Light(LIGHT1) na ZAR
R.0.179746
1 Light(LIGHT1) na UAH
0.434602
1 Light(LIGHT1) na TZS
T.Sh.25.517198
1 Light(LIGHT1) na VES
Bs2.28956
1 Light(LIGHT1) na CLP
$9.75912
1 Light(LIGHT1) na PKR
Rs2.9100204
1 Light(LIGHT1) na KZT
5.4901784
1 Light(LIGHT1) na THB
฿0.3337992
1 Light(LIGHT1) na TWD
NT$0.3189844
1 Light(LIGHT1) na AED
د.إ0.0380212
1 Light(LIGHT1) na CHF
Fr0.008288
1 Light(LIGHT1) na HKD
HK$0.0804972
1 Light(LIGHT1) na AMD
֏3.964772
1 Light(LIGHT1) na MAD
.د.م0.09583
1 Light(LIGHT1) na MXN
$0.1922816
1 Light(LIGHT1) na SAR
ريال0.03885
1 Light(LIGHT1) na ETB
Br1.5977192
1 Light(LIGHT1) na KES
KSh1.3384084
1 Light(LIGHT1) na JOD
د.أ0.00734524
1 Light(LIGHT1) na PLN
0.0381248
1 Light(LIGHT1) na RON
лв0.0456876
1 Light(LIGHT1) na SEK
kr0.0982128
1 Light(LIGHT1) na BGN
лв0.0175084
1 Light(LIGHT1) na HUF
Ft3.4858292
1 Light(LIGHT1) na CZK
0.2184924
1 Light(LIGHT1) na KWD
د.ك0.00317016
1 Light(LIGHT1) na ILS
0.03367
1 Light(LIGHT1) na BOB
Bs0.0715876
1 Light(LIGHT1) na AZN
0.017612
1 Light(LIGHT1) na TJS
SM0.0954156
1 Light(LIGHT1) na GEL
0.0280756
1 Light(LIGHT1) na AOA
Kz9.4958724
1 Light(LIGHT1) na BHD
.د.ب0.00389536
1 Light(LIGHT1) na BMD
$0.01036
1 Light(LIGHT1) na DKK
kr0.0670292
1 Light(LIGHT1) na HNL
L0.2726752
1 Light(LIGHT1) na MUR
0.4738664
1 Light(LIGHT1) na NAD
$0.1790208
1 Light(LIGHT1) na NOK
kr0.1048432
1 Light(LIGHT1) na NZD
$0.0180264
1 Light(LIGHT1) na PAB
B/.0.01036
1 Light(LIGHT1) na PGK
K0.0436156
1 Light(LIGHT1) na QAR
ر.ق0.0377104
1 Light(LIGHT1) na RSD
дин.1.0523688
1 Light(LIGHT1) na UZS
soʻm124.8192484
1 Light(LIGHT1) na ALL
L0.8682716
1 Light(LIGHT1) na ANG
ƒ0.0185444
1 Light(LIGHT1) na AWG
ƒ0.0185444
1 Light(LIGHT1) na BBD
$0.02072
1 Light(LIGHT1) na BAM
KM0.0174048
1 Light(LIGHT1) na BIF
Fr30.64488
1 Light(LIGHT1) na BND
$0.013468
1 Light(LIGHT1) na BSD
$0.01036
1 Light(LIGHT1) na JMD
$1.6644376
1 Light(LIGHT1) na KHR
41.6063816
1 Light(LIGHT1) na KMF
Fr4.41336
1 Light(LIGHT1) na LAK
225.2173868
1 Light(LIGHT1) na LKR
රු3.1575208
1 Light(LIGHT1) na MDL
L0.175084
1 Light(LIGHT1) na MGA
Ar46.66662
1 Light(LIGHT1) na MOP
P0.0829836
1 Light(LIGHT1) na MVR
0.158508
1 Light(LIGHT1) na MWK
MK17.9860996
1 Light(LIGHT1) na MZN
MT0.662004
1 Light(LIGHT1) na NPR
रु1.4709128
1 Light(LIGHT1) na PYG
73.47312
1 Light(LIGHT1) na RWF
Fr15.05308
1 Light(LIGHT1) na SBD
$0.0852628
1 Light(LIGHT1) na SCR
0.1415176
1 Light(LIGHT1) na SRD
$0.39886
1 Light(LIGHT1) na SVC
$0.09065
1 Light(LIGHT1) na SZL
L0.179746
1 Light(LIGHT1) na TMT
m0.03626
1 Light(LIGHT1) na TND
د.ت0.03042732
1 Light(LIGHT1) na TTD
$0.0701372
1 Light(LIGHT1) na UGX
Sh36.09424
1 Light(LIGHT1) na XAF
Fr5.8534
1 Light(LIGHT1) na XCD
$0.027972
1 Light(LIGHT1) na XOF
Fr5.8534
1 Light(LIGHT1) na XPF
Fr1.05672
1 Light(LIGHT1) na BWP
P0.1392384
1 Light(LIGHT1) na BZD
$0.0208236
1 Light(LIGHT1) na CVE
$0.9892764
1 Light(LIGHT1) na DJF
Fr1.83372
1 Light(LIGHT1) na DOP
$0.6639724
1 Light(LIGHT1) na DZD
د.ج1.3465928
1 Light(LIGHT1) na FJD
$0.0234136
1 Light(LIGHT1) na GNF
Fr90.0802
1 Light(LIGHT1) na GTQ
Q0.0794612
1 Light(LIGHT1) na GYD
$2.1695912
1 Light(LIGHT1) na ISK
kr1.295

Zdroj Light

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Light, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Light
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Light

Jakou hodnotu má dnes Light (LIGHT1)?
Aktuální cena LIGHT1 v USD je 0.01036 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LIGHT1 v USD?
Aktuální cena LIGHT1 v USD je $ 0.01036. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Light?
Tržní kapitalizace LIGHT1 je $ 5.37M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LIGHT1 v oběhu?
Objem LIGHT1 v oběhu je 517.90M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LIGHT1?
LIGHT1 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.2978436058017955 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LIGHT1?
LIGHT1 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.009388982461987756 USD.
Jaký je objem obchodování LIGHT1?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LIGHT1 je $ 56.06K USD.
Dosáhne LIGHT1 letos vyšší ceny?
LIGHT1 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLIGHT1, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:57:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Light (LIGHT1)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod LIGHT1 na USD

Částka

LIGHT1
LIGHT1
USD
USD

1 LIGHT1 = 0.01036 USD

Obchodujte LIGHT1

LIGHT1/USDT
$0.01036
$0.01036$0.01036
-6.75%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,986.75
$109,986.75$109,986.75

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,857.02
$3,857.02$3,857.02

-0.09%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02504
$0.02504$0.02504

-22.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.53
$185.53$185.53

-1.39%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,857.02
$3,857.02$3,857.02

-0.09%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,986.75
$109,986.75$109,986.75

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.53
$185.53$185.53

-1.39%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5029
$2.5029$2.5029

-0.83%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.31
$1,085.31$1,085.31

+0.08%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000555
$0.000555$0.000555

+177.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0052
$0.0052$0.0052

+108.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20917
$0.20917$0.20917

+50.27%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.221
$18.221$18.221

+41.64%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7294
$0.7294$0.7294

+41.71%