Tokenomika pro Legacy Network (LGCT)

Zjistěte klíčové informace o Legacy Network (LGCT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Legacy Network (LGCT)

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

Oficiální webové stránky:
https://www.legacynetwork.io/
Bílá kniha:
https://www.legacynetwork.io/pdf/WP_Eng.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xD38B305CaC06990c0887032A02C03D6839f770A8

Legacy Network (LGCT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Legacy Network (LGCT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 182.26M
$ 182.26M
Celkový objem:
$ 300.00M
$ 300.00M
Objem v oběhu:
$ 106.14M
$ 106.14M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 515.16M
$ 515.16M
Historické maximum:
$ 2.236
$ 2.236
Historické minimum:
$ 0.7988833348798597
$ 0.7988833348798597
Aktuální cena:
$ 1.7172
$ 1.7172

Tokenomika Legacy Network (LGCT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Legacy Network (LGCT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LGCT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LGCT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LGCT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLGCT!

Jak nakupovat LGCT

Chtěli byste si přidat Legacy Network (LGCT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu LGCT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Legacy Network (LGCT)

Analýza historie cen LGCT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny LGCT

Chcete vědět, kam může LGCT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LGCT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.