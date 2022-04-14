Tokenomika pro Lion Cat (LCAT)

Zjistěte klíčové informace o Lion Cat (LCAT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Lion Cat (LCAT)

LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.

Oficiální webové stránky:
https://lioncat.meme
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0

Lion Cat (LCAT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lion Cat (LCAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.83M
Celkový objem:
$ 600.00M
Objem v oběhu:
$ 447.75M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.82M
Historické maximum:
$ 0.12618
Historické minimum:
$ 0.010030683160903817
Aktuální cena:
$ 0.01303
Tokenomika Lion Cat (LCAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Lion Cat (LCAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LCAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LCAT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LCAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLCAT!

Prohlášení

