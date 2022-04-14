Tokenomika pro Lybra Finance (LBR)

Tokenomika pro Lybra Finance (LBR)

Zjistěte klíčové informace o Lybra Finance (LBR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Lybra Finance (LBR)

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

Oficiální webové stránky:
https://lybra.finance/
Bílá kniha:
https://beta.lybra.finance/Lybra_Protocol.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf1182229b71e79e504b1d2bf076c15a277311e05

Lybra Finance (LBR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lybra Finance (LBR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M
Historické maximum:
$ 9
$ 9$ 9
Historické minimum:
$ 0.012482092590792422
$ 0.012482092590792422$ 0.012482092590792422
Aktuální cena:
$ 0.02621
$ 0.02621$ 0.02621

Tokenomika Lybra Finance (LBR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Lybra Finance (LBR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LBR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LBR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LBR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLBR!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.