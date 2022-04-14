Tokenomika pro KREST (KREST)
Informace o KREST (KREST)
Krest is peaq’s canary network - the world's first and only Economy of Things simulation network. krest is your home for socio-economic, technical, community, and governance innovation and experimentation within the peaq ecosystem. Launch dApps, DePINs, and tools for the Economy of Things and assess their impact in a live environment on a public blockchain network, without running the risk of causing real-world harm.
KREST (KREST): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KREST (KREST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika KREST (KREST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro KREST (KREST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KREST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KREST, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro KREST rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKREST!
Jak nakupovat KREST
Chtěli byste si přidat KREST (KREST) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu KREST, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro KREST (KREST)
Analýza historie cen KREST pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny KREST
Chcete vědět, kam může KREST zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KREST kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
