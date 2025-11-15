Tokenomika pro OFFICIAL K-POP (KPOP)

Tokenomika pro OFFICIAL K-POP (KPOP)

Zjistěte klíčové informace o OFFICIAL K-POP (KPOP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:25:08 (UTC+8)
USD

OFFICIAL K-POP (KPOP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OFFICIAL K-POP (KPOP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M
Celkový objem:
$ 8.00B
$ 8.00B$ 8.00B
Objem v oběhu:
$ 6.48B
$ 6.48B$ 6.48B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M
Historické maximum:
$ 0.0004226
$ 0.0004226$ 0.0004226
Historické minimum:
$ 0.000002025104729961
$ 0.000002025104729961$ 0.000002025104729961
Aktuální cena:
$ 0.0001905
$ 0.0001905$ 0.0001905

Informace o OFFICIAL K-POP (KPOP)

The next evolution of pop culture fandom. A global, digital first movement that allows anyone, anywhere, to be part of Korean entertainment's culture and identity. $KPOP is where global fandoms unite, and it's where artists, brands, and fans connect.

Oficiální webové stránky:
https://www.officialkpop.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xea36Af87Df952fd4c9A05Cd792d370909Bbda8DB

Tokenomika OFFICIAL K-POP (KPOP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro OFFICIAL K-POP (KPOP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KPOP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KPOP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KPOP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKPOP!

Jak nakupovat KPOP

Chtěli byste si přidat OFFICIAL K-POP (KPOP) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu KPOP, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro OFFICIAL K-POP (KPOP)

Analýza historie cen KPOP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny KPOP

Chcete vědět, kam může KPOP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KPOP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim