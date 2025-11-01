BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena KoKoK The Roach je 0.01877 USD. Sledujte aktualizace cen KOKOK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KOKOK.

Více informací o KOKOK

Informace o ceně KOKOK

Co je to KOKOK

Tokenomika pro KOKOK

Předpověď cen KOKOK

Historie KOKOK

Průvodce nákupem (KOKOK)

Převodník KOKOK na fiat měnu

Logo KoKoK The Roach

Kurz KoKoK The Roach(KOKOK)

Aktuální cena 1 KOKOK na USD

$0.01876
$0.01876$0.01876
+1.68%1D
USD
Graf aktuální ceny KoKoK The Roach (KOKOK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:52:38 (UTC+8)

Informace o ceně KoKoK The Roach (KOKOK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01706
$ 0.01706$ 0.01706
Nejnižší za 24 h
$ 0.0188
$ 0.0188$ 0.0188
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01706
$ 0.01706$ 0.01706

$ 0.0188
$ 0.0188$ 0.0188

--
----

--
----

+0.05%

+1.68%

+3.87%

+3.87%

Cena KoKoK The Roach (KOKOK) v reálném čase je $ 0.01877. Za posledních 24 hodin se KOKOK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01706 do maxima $ 0.0188, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KOKOK v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KOKOK se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o +1.68% a za posledních 7 dní o +3.87%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu KoKoK The Roach (KOKOK)

--
----

$ 56.81K
$ 56.81K$ 56.81K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace KoKoK The Roach je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.81K. Objem v oběhu KOKOK je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro KoKoK The Roach (KOKOK)

Sledujte změny cen KoKoK The Roach pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00031+1.68%
30 dní$ -0.0122-39.40%
60 dní$ -0.03608-65.78%
90 dní$ -0.09143-82.97%
Změna ceny KoKoK The Roach dnes

Dnes zaznamenal KOKOK změnu o $ +0.00031 (+1.68%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny KoKoK The Roach za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0122 (-39.40%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny KoKoK The Roach za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u KOKOK ke změně o $ -0.03608 (-65.78%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny KoKoK The Roach za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.09143 (-82.97%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům KoKoK The Roach (KOKOK)?

Podívejte se na stránku Historie cen KoKoK The Roach.

Co je KoKoK The Roach (KOKOK)

KOKOK symbolizes the toughest “cockroach trader” in the crypto market, fearless amid market fluctuations, built on the Solana ecosystem.

KoKoK The Roach je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich KoKoK The Roach investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu KOKOKa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o KoKoK The Roach na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na KoKoK The Roach a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny KoKoK The Roach (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít KoKoK The Roach (KOKOK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva KoKoK The Roach (KOKOK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro KoKoK The Roach.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny KoKoK The Roach!

Tokenomika pro KoKoK The Roach (KOKOK)

Pochopení tokenomiky KoKoK The Roach (KOKOK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KOKOK hned teď!

Jak nakupovat KoKoK The Roach (KOKOK)

Snažíte se zjistit, jak koupit KoKoK The Roach? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit KoKoK The Roach podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

KOKOK na místní měny

1 KoKoK The Roach(KOKOK) na VND
493.93255
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na AUD
A$0.0285304
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na GBP
0.0142652
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na EUR
0.0161422
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na USD
$0.01877
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na MYR
RM0.0786463
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na TRY
0.7889031
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na JPY
¥2.87181
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na ARS
ARS$26.9296944
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na RUB
1.5089203
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na INR
1.6662129
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na IDR
Rp312.8332082
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na PHP
1.1016113
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na EGP
￡E.0.8838793
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na BRL
R$0.1007949
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na CAD
C$0.026278
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na BDT
2.2959464
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na NGN
27.1241516
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na COP
$72.1922355
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na ZAR
R.0.3260349
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na UAH
0.7874015
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na TZS
T.Sh.46.0048946
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na VES
Bs4.14817
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na CLP
$17.68134
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na PKR
Rs5.300648
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na KZT
9.9101846
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na THB
฿0.6047694
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na TWD
NT$0.5779283
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na AED
د.إ0.0688859
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na CHF
Fr0.015016
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na HKD
HK$0.1458429
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na AMD
֏7.1585026
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na MAD
.د.م0.1732471
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na MXN
$0.3483712
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na SAR
ريال0.0703875
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na ETB
Br2.8836351
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na KES
KSh2.4183268
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na JOD
د.أ0.01330793
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na PLN
0.0690736
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na RON
лв0.0827757
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na SEK
kr0.1779396
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na BGN
лв0.0315336
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na HUF
Ft6.3155419
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na CZK
0.3958593
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na KWD
د.ك0.00574362
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na ILS
0.0610025
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na BOB
Bs0.1297007
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na AZN
0.031909
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na TJS
SM0.1723086
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na GEL
0.0508667
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na AOA
Kz17.2043943
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na BHD
.د.ب0.00703875
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na BMD
$0.01877
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na DKK
kr0.1214419
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na HNL
L0.4921494
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na MUR
0.8585398
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na NAD
$0.3245333
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na NOK
kr0.1899524
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na NZD
$0.0326598
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na PAB
B/.0.01877
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na PGK
K0.078834
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na QAR
ر.ق0.0681351
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na RSD
дин.1.9066566
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na UZS
soʻm223.4523452
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na ALL
L1.5671073
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na ANG
ƒ0.0335983
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na AWG
ƒ0.0335983
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na BBD
$0.03754
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na BAM
KM0.0315336
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na BIF
Fr54.86471
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na BND
$0.0242133
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na BSD
$0.01877
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na JMD
$3.0041385
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na KHR
75.08
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na KMF
Fr7.99602
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na LAK
408.0434701
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na LKR
රු5.6981966
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na MDL
L0.3185269
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na MGA
Ar84.170311
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na MOP
P0.1503477
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na MVR
0.287181
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na MWK
MK32.473977
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na MZN
MT1.199403
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na NPR
रु2.6548288
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na PYG
133.11684
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na RWF
Fr27.27281
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na SBD
$0.1544771
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na SCR
0.2563982
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na SRD
$0.722645
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na SVC
$0.1642375
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na SZL
L0.3245333
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na TMT
m0.065695
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na TND
د.ت0.05525888
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na TTD
$0.1270729
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na UGX
Sh65.16944
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na XAF
Fr10.60505
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na XCD
$0.050679
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na XOF
Fr10.60505
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na XPF
Fr1.91454
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na BWP
P0.2513303
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na BZD
$0.0377277
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na CVE
$1.7840885
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na DJF
Fr3.32229
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na DOP
$1.2024062
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na DZD
د.ج2.4395369
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na FJD
$0.0424202
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na GNF
Fr161.7974
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na GTQ
Q0.1434028
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na GYD
$3.9308134
1 KoKoK The Roach(KOKOK) na ISK
kr2.32748

Zdroj KoKoK The Roach

Pokud chcete se podrobněji seznámit s KoKoK The Roach, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně KoKoK The Roach

Jakou hodnotu má dnes KoKoK The Roach (KOKOK)?
Aktuální cena KOKOK v USD je 0.01877 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KOKOK v USD?
Aktuální cena KOKOK v USD je $ 0.01877. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace KoKoK The Roach?
Tržní kapitalizace KOKOK je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KOKOK v oběhu?
Objem KOKOK v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KOKOK?
KOKOK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KOKOK?
KOKOK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování KOKOK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KOKOK je $ 56.81K USD.
Dosáhne KOKOK letos vyšší ceny?
KOKOK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKOKOK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:52:38 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

