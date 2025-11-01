BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena KIND je 0.000784 USD. Sledujte aktualizace cen KIND v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KIND.

Více informací o KIND

Informace o ceně KIND

Co je to KIND

Tokenomika pro KIND

Předpověď cen KIND

Historie KIND

Průvodce nákupem (KIND)

Převodník KIND na fiat měnu

KIND Spot

KIND USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo KIND

Kurz KIND(KIND)

Aktuální cena 1 KIND na USD

$0.0007845
$0.0007845$0.0007845
-9.88%1D
USD
Graf aktuální ceny KIND (KIND)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:52:02 (UTC+8)

Informace o ceně KIND (KIND) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.000734
$ 0.000734$ 0.000734
Nejnižší za 24 h
$ 0.0009368
$ 0.0009368$ 0.0009368
Nejvyšší za 24 h

$ 0.000734
$ 0.000734$ 0.000734

$ 0.0009368
$ 0.0009368$ 0.0009368

--
----

--
----

+1.16%

-9.87%

-35.89%

-35.89%

Cena KIND (KIND) v reálném čase je $ 0.000784. Za posledních 24 hodin se KIND obchodoval v rozmezí od minima $ 0.000734 do maxima $ 0.0009368, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KIND v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KIND se za poslední hodinu změnila o +1.16%, za 24 hodin o -9.87% a za posledních 7 dní o -35.89%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu KIND (KIND)

--
----

$ 50.71K
$ 50.71K$ 50.71K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace KIND je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 50.71K. Objem v oběhu KIND je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro KIND (KIND)

Sledujte změny cen KIND pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000086006-9.87%
30 dní$ -0.000913-53.81%
60 dní$ -0.005216-86.94%
90 dní$ -0.005216-86.94%
Změna ceny KIND dnes

Dnes zaznamenal KIND změnu o $ -0.000086006 (-9.87%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny KIND za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.000913 (-53.81%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny KIND za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u KIND ke změně o $ -0.005216 (-86.94%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny KIND za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.005216 (-86.94%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům KIND (KIND)?

Podívejte se na stránku Historie cen KIND.

Co je KIND (KIND)

$KIND was launched by YouTube creator @ColeCaetano_ to support small streamers with no audience through crypto. It continues his two-year charity effort

KIND je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich KIND investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu KINDa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o KIND na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na KIND a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny KIND (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít KIND (KIND) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva KIND (KIND) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro KIND.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny KIND!

Tokenomika pro KIND (KIND)

Pochopení tokenomiky KIND (KIND) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KIND hned teď!

Jak nakupovat KIND (KIND)

Snažíte se zjistit, jak koupit KIND? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit KIND podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

KIND na místní měny

Zdroj KIND

Pokud chcete se podrobněji seznámit s KIND, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně KIND

Jakou hodnotu má dnes KIND (KIND)?
Aktuální cena KIND v USD je 0.000784 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KIND v USD?
Aktuální cena KIND v USD je $ 0.000784. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace KIND?
Tržní kapitalizace KIND je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KIND v oběhu?
Objem KIND v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KIND?
KIND dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KIND?
KIND dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování KIND?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KIND je $ 50.71K USD.
Dosáhne KIND letos vyšší ceny?
KIND může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKIND, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:52:02 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se KIND (KIND)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

