Tokenomika pro KILT Protocol (KILT)

Zjistěte klíčové informace o KILT Protocol (KILT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o KILT Protocol (KILT)

Oficiální webové stránky:
https://kilt.io/
Bílá kniha:
https://www.kilt.io/wp-content/uploads/2021/08/19_KILT_Token_Metrics_Revised_Version.pdf
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x5d0dd05bb095fdd6af4865a1adf97c39c85ad2d8

KILT Protocol (KILT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KILT Protocol (KILT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.22M
$ 4.22M$ 4.22M
Celkový objem:
$ 290.56M
$ 290.56M$ 290.56M
Objem v oběhu:
$ 282.20M
$ 282.20M$ 282.20M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.34M
$ 4.34M$ 4.34M
Historické maximum:
$ 0.054
$ 0.054$ 0.054
Historické minimum:
$ 0.014021600606335921
$ 0.014021600606335921$ 0.014021600606335921
Aktuální cena:
$ 0.01494
$ 0.01494$ 0.01494

Tokenomika KILT Protocol (KILT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro KILT Protocol (KILT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KILT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KILT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KILT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKILT!

Jak nakupovat KILT

Chtěli byste si přidat KILT Protocol (KILT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu KILT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro KILT Protocol (KILT)

Analýza historie cen KILT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny KILT

Chcete vědět, kam může KILT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KILT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.