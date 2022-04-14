Tokenomika pro KAIF Platform (KAF)

Tokenomika pro KAIF Platform (KAF)

Zjistěte klíčové informace o KAIF Platform (KAF), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o KAIF Platform (KAF)

KAIF is an AI-powered platform that provides a custom Digital Twin to users looking for personal growth, skill development and automation of daily activities. All personal data, knowledge and experience are stored in a Digital passport and can be used by the user in any other services.

Oficiální webové stránky:
https://kaif-platform.com
Bílá kniha:
https://docs.kaif-platform.com/kaif-lp.pdf
Block Explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x14F1Ec1bA0f8a8E9A3B8178c9dCc32155E82c70b

KAIF Platform (KAF): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KAIF Platform (KAF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 809.71M
$ 809.71M$ 809.71M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 493.92K
$ 493.92K$ 493.92K
Historické maximum:
$ 0.4343
$ 0.4343$ 0.4343
Historické minimum:
$ 0.000354050882766521
$ 0.000354050882766521$ 0.000354050882766521
Aktuální cena:
$ 0.00061
$ 0.00061$ 0.00061

Tokenomika KAIF Platform (KAF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro KAIF Platform (KAF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KAF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KAF, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KAF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKAF!

Historie cen pro KAIF Platform (KAF)

Analýza historie cen KAF pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny KAF

Chcete vědět, kam může KAF zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KAF kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.