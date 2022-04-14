Tokenomika pro JINXDOG (JINXDOG)
Informace o JINXDOG (JINXDOG)
JinxDog's vision is to revolutionize the gaming experience by integrating hands-free earning mechanics into a fun, interactive environment. JinxDog aims to create a game that not only entertains but also empowers players to reap rewards effortlessly. JinxDog's mission is to build a sustainable ecosystem where every player, whether a casual gamer or a dedicated enthusiast, can enjoy the benefits of blockchain technology through engaging gameplay.
JINXDOG (JINXDOG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro JINXDOG (JINXDOG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika JINXDOG (JINXDOG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro JINXDOG (JINXDOG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů JINXDOG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu JINXDOG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro JINXDOG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuJINXDOG!
Historie cen pro JINXDOG (JINXDOG)
Analýza historie cen JINXDOG pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny JINXDOG
Chcete vědět, kam může JINXDOG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen JINXDOG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
