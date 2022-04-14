Tokenomika pro JEWEL (JEWEL)

Tokenomika pro JEWEL (JEWEL)

Zjistěte klíčové informace o JEWEL (JEWEL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o JEWEL (JEWEL)

JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

Oficiální webové stránky:
https://defikingdoms.com/
Bílá kniha:
https://docs.defikingdoms.com/
Block Explorer:
https://explorer.harmony.one/address/0x72cb10c6bfa5624dd07ef608027e366bd690048f

JEWEL (JEWEL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro JEWEL (JEWEL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.55M
$ 4.55M$ 4.55M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 113.54M
$ 113.54M$ 113.54M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 24.33
$ 24.33$ 24.33
Historické minimum:
$ 0.010132781636744387
$ 0.010132781636744387$ 0.010132781636744387
Aktuální cena:
$ 0.04006
$ 0.04006$ 0.04006

Tokenomika JEWEL (JEWEL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro JEWEL (JEWEL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů JEWEL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu JEWEL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro JEWEL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuJEWEL!

Jak nakupovat JEWEL

Chtěli byste si přidat JEWEL (JEWEL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu JEWEL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro JEWEL (JEWEL)

Analýza historie cen JEWEL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny JEWEL

Chcete vědět, kam může JEWEL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen JEWEL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.