Tokenomika pro Izzy (IZZY)

Zjistěte klíčové informace o Izzy (IZZY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Izzy (IZZY)

The one true real pup owned by Matt Furie himself.

Oficiální webové stránky:
https://izzyeth.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x9E72a0E219cFf0011069ae7b0Da73fA26280f41B

Izzy (IZZY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Izzy (IZZY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 124.71K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 982.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 127.00K
Historické maximum:
$ 0.0028
Historické minimum:
$ 0.000087678774782739
Aktuální cena:
$ 0.000127
Tokenomika Izzy (IZZY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Izzy (IZZY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů IZZY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu IZZY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro IZZY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIZZY!

Jak nakupovat IZZY

Chtěli byste si přidat Izzy (IZZY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu IZZY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Izzy (IZZY)

Analýza historie cen IZZY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny IZZY

Chcete vědět, kam může IZZY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen IZZY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.