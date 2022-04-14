Tokenomika pro IX Token (IXT)

Zjistěte klíčové informace o IX Token (IXT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o IX Token (IXT)

PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field.

Oficiální webové stránky:
https://www.planetix.com/
Bílá kniha:
https://whitepaper.planetix.com/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe

IX Token (IXT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro IX Token (IXT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 16.75M
Celkový objem:
$ 153.26M
Objem v oběhu:
$ 131.44M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 19.53M
Historické maximum:
$ 0.9778
Historické minimum:
$ 0.03588393033343515
Aktuální cena:
$ 0.12744
Tokenomika IX Token (IXT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro IX Token (IXT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů IXT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu IXT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro IXT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIXT!

Jak nakupovat IXT

Chtěli byste si přidat IX Token (IXT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu IXT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro IX Token (IXT)

Analýza historie cen IXT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny IXT

Chcete vědět, kam může IXT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen IXT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.