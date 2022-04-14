Tokenomika pro Islamic Coin (ISLM)

Tokenomika pro Islamic Coin (ISLM)

Zjistěte klíčové informace o Islamic Coin (ISLM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Islamic Coin (ISLM)

Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance.

Oficiální webové stránky:
https://islamiccoin.net
Bílá kniha:
https://islamiccoin.net/whitepaper
Block Explorer:
https://explorer.haqq.network

Islamic Coin (ISLM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Islamic Coin (ISLM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 42.26M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 2.02B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.10414
Historické minimum:
$ 0.02059762751860959
Aktuální cena:
$ 0.02091
Tokenomika Islamic Coin (ISLM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Islamic Coin (ISLM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ISLM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ISLM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ISLM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuISLM!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.