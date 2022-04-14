Tokenomika pro IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)

Zjistěte klíčové informace o IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)

Your AI-native security agent that scans smart contracts in real-time, identifies vulnerabilities, and delivers actionable insights directly on X—where Web3 builders live.

Oficiální webové stránky:
https://undercoveriris.io/
Bílá kniha:
https://undercoveriris.io/who-is-iris
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xEA87148a703ADc0DE89dB2aC2b6b381093aE8ee0

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
$ 0.0834
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.007249
$ 0.007249

Tokenomika IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů IRISVIRTUAL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu IRISVIRTUAL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro IRISVIRTUAL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIRISVIRTUAL!

Jak nakupovat IRISVIRTUAL

Chtěli byste si přidat IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu IRISVIRTUAL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)

Analýza historie cen IRISVIRTUAL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny IRISVIRTUAL

Chcete vědět, kam může IRISVIRTUAL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen IRISVIRTUAL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.