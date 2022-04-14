Tokenomika pro Imagen Network (IMAGE)
Informace o Imagen Network (IMAGE)
Imagen Network is the world’s first decentralized social networking platform fully powered by AI. It combines advanced models like DALL-E and Stable Diffusion with blockchain technology, allowing users to create, customize, and securely manage digital content. Designed for scalability and security, Imagen Network empowers creativity, content ownership, and decentralized interactions in Web3.
Imagen Network (IMAGE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Imagen Network (IMAGE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Imagen Network (IMAGE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Imagen Network (IMAGE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů IMAGE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu IMAGE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro IMAGE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIMAGE!
Historie cen pro Imagen Network (IMAGE)
Analýza historie cen IMAGE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny IMAGE
Chcete vědět, kam může IMAGE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen IMAGE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
