Tokenomika pro Ideaology (IDEA)

Tokenomika pro Ideaology (IDEA)

Zjistěte klíčové informace o Ideaology (IDEA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Ideaology (IDEA)

Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform.

Oficiální webové stránky:
https://ideaology.io
Bílá kniha:
https://global-uploads.webflow.com/5eaabc1f881f9827599091f1/5fa8956e5c7efe44f6bf17cd_White%20Paper%20v2.1.pdf
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xa26df7f21d752bcd3a413ba496485d87d65eef8f

Ideaology (IDEA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ideaology (IDEA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 335.00K
$ 335.00K$ 335.00K
Celkový objem:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Objem v oběhu:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 335.00K
$ 335.00K$ 335.00K
Historické maximum:
$ 0.3216
$ 0.3216$ 0.3216
Historické minimum:
$ 0.00005293866037595
$ 0.00005293866037595$ 0.00005293866037595
Aktuální cena:
$ 0.000067
$ 0.000067$ 0.000067

Tokenomika Ideaology (IDEA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ideaology (IDEA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů IDEA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu IDEA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro IDEA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIDEA!

Jak nakupovat IDEA

Chtěli byste si přidat Ideaology (IDEA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu IDEA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Ideaology (IDEA)

Analýza historie cen IDEA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny IDEA

Chcete vědět, kam může IDEA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen IDEA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.