Tokenomika pro Ice Open Network (ICENETWORK)

Zjistěte klíčové informace o Ice Open Network (ICENETWORK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Ice Open Network (ICENETWORK)

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://ice.io
Bílá kniha:
https://ice.io/whitepaper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND

Ice Open Network (ICENETWORK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ice Open Network (ICENETWORK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 41.07M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 6.62B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.013243
Historické minimum:
$ 0.002752095838621793
Aktuální cena:
$ 0.006208
Tokenomika Ice Open Network (ICENETWORK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ice Open Network (ICENETWORK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ICENETWORK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ICENETWORK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ICENETWORK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuICENETWORK!

Prohlášení

