Tokenomika pro Hyve (HYVE)

Zjistěte klíčové informace o Hyve (HYVE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Hyve (HYVE)

HYVE is a blockchain-based freelancing platform that allows both employers and freelancers to work together in a safe way. We offer the most secure marketplace for people to browse profiles of freelancer candidates and hire them, as the payments are always escrowed, furthermore all the payments are instant. HYVE can also be used by service providers who are looking to offer their services through a marketplace, making it both easy and safe to find new clients. On top of that, HYVE has the lowest fees out of all freelance platforms, more collaboration methods, built-in dispute system and even management tools to make handling employees and contractors an easy feat.

Oficiální webové stránky:
https://hyve.works
Bílá kniha:
https://hyve.works/static/media/whitepaper.cf4ae242.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xd794DD1CAda4cf79C9EebaAb8327a1B0507ef7d4

Hyve (HYVE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hyve (HYVE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 93.61K
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 25.65M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 365.00K
Historické maximum:
$ 0.4274
Historické minimum:
$ 0.004276069319702616
Aktuální cena:
$ 0.00365
Tokenomika Hyve (HYVE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hyve (HYVE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HYVE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HYVE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HYVE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHYVE!

Jak nakupovat HYVE

Chtěli byste si přidat Hyve (HYVE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu HYVE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Hyve (HYVE)

Analýza historie cen HYVE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny HYVE

Chcete vědět, kam může HYVE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HYVE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.