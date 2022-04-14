Tokenomika pro Hyve (HYVE)
Informace o Hyve (HYVE)
HYVE is a blockchain-based freelancing platform that allows both employers and freelancers to work together in a safe way. We offer the most secure marketplace for people to browse profiles of freelancer candidates and hire them, as the payments are always escrowed, furthermore all the payments are instant. HYVE can also be used by service providers who are looking to offer their services through a marketplace, making it both easy and safe to find new clients. On top of that, HYVE has the lowest fees out of all freelance platforms, more collaboration methods, built-in dispute system and even management tools to make handling employees and contractors an easy feat.
Hyve (HYVE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hyve (HYVE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Hyve (HYVE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Hyve (HYVE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HYVE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HYVE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro HYVE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHYVE!
Historie cen pro Hyve (HYVE)
Analýza historie cen HYVE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny HYVE
Chcete vědět, kam může HYVE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HYVE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
