Tokenomika pro HI (HI)

Zjistěte klíčové informace o HI (HI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o HI (HI)

HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

Oficiální webové stránky:
https://www.hi.com/
Bílá kniha:
https://cms.hi.com/uploads/hi_Whitepaper_en_4da11a89e8.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097

HI (HI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HI (HI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.51M
Celkový objem:
$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 62.07B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.87M
Historické maximum:
$ 0.0615
Historické minimum:
$ 0.000087359779890873
Aktuální cena:
$ 0.0000887
Tokenomika HI (HI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro HI (HI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHI!

Jak nakupovat HI

Chtěli byste si přidat HI (HI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu HI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro HI (HI)

Analýza historie cen HI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny HI

Chcete vědět, kam může HI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.