Tokenomika pro HEGIC (HEGIC)

Zjistěte klíčové informace o HEGIC (HEGIC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o HEGIC (HEGIC)

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

Oficiální webové stránky:
https://www.hegic.co/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x584bC13c7D411c00c01A62e8019472dE68768430

HEGIC (HEGIC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HEGIC (HEGIC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 28.77M
Celkový objem:
$ 3.01B
Objem v oběhu:
$ 703.73M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 123.15M
Historické maximum:
$ 0.6427
Historické minimum:
$ 0.004946527298549685
Aktuální cena:
$ 0.040885
Tokenomika HEGIC (HEGIC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro HEGIC (HEGIC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HEGIC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HEGIC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HEGIC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHEGIC!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.