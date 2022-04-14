Tokenomika pro HARD Protocol (HARD)

Tokenomika pro HARD Protocol (HARD)

Zjistěte klíčové informace o HARD Protocol (HARD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o HARD Protocol (HARD)

Hard Protocol is a cross-chain money market. HARD token is the governance token of Hard Protocol, used to encourage early participants to participate in the continuous development and management of the product. Through the Hard Protocol platform, users can use BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX and other assets for lending and mining to earns yield.

Oficiální webové stránky:
https://kava.io/lend
Bílá kniha:
https://medium.com/kava-labs/introducing-harvest-io-the-worlds-first-cross-chain-money-market-a27535a5d91a
Block Explorer:
https://www.mintscan.io/kava

HARD Protocol (HARD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HARD Protocol (HARD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 939.90K
$ 939.90K$ 939.90K
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 134.79M
$ 134.79M$ 134.79M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 2.9956
$ 2.9956$ 2.9956
Historické minimum:
$ 0.006588800300958
$ 0.006588800300958$ 0.006588800300958
Aktuální cena:
$ 0.006973
$ 0.006973$ 0.006973

Tokenomika HARD Protocol (HARD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro HARD Protocol (HARD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HARD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HARD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HARD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHARD!

Jak nakupovat HARD

Chtěli byste si přidat HARD Protocol (HARD) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu HARD, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro HARD Protocol (HARD)

Analýza historie cen HARD pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny HARD

Chcete vědět, kam může HARD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HARD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.