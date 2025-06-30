Historie cen H
Časové období: 2025-06-30 ~ 2025-09-30
- Denně
- Týdně
- Měsíčně
|Datum
|Otevřít
|Vysoká
|Nízká
|Zavřít
|Objem
O historii cen H
Sledování historie cen H je pro investory do kryptoměn nezbytným nástrojem, který jim umožňuje jednoduše sledovat výkon jejich investic. Tato funkce nabízí komplexní pohled na pohyby cen H v průběhu času, včetně počáteční hodnoty, maxima a zavírací ceny a také objemu obchodování. Kromě toho nabízí rychlý přehled o denních procentních změnách a upozorňuje na dny s výraznými cenovými výkyvy. Za zmínku stojí, že H dosáhlo své nejvyšší hodnoty dne - a vyšplhal se na ohromujících 0 USD. Zde uvedené informace o cenách pocházejí výhradně z historie obchodování MEXC, což zaručuje jejich spolehlivost a přesnost. Naše historická data o cenách H jsou k dispozici v různých intervalech: 1 den, 1 týden a 1 měsíc, zahrnující metriky otevírací, nejvyšší, nejnižší, zavírací a objem. Tato data jsou pečlivě testována na konzistenci, úplnost a přesnost, takže jsou ideální pro obchodní simulace a zpětné testování. Tyto datové soubory jsou k dispozici ke stažení zdarma a jsou aktualizovány v reálném čase, což je pro investory cenný zdroj informací.
Použití historických dat H v obchodování
Historická data o H hrají klíčovou roli v obchodních strategiích. Využít je můžete následovně:
1. Technická analýza: Obchodníci využívají historická data o H k identifikaci tržních trendů a vzorců. Pomocí nástrojů, jako jsou grafy a vizuální pomůcky, rozeznávají vzorce, které jim pomáhají při rozhodování o vstupu a výstupu z trhu. Efektivní přístup zahrnuje ukládání historických dat Hdo GridDB a jejich analýzu pomocí jazyka Python s využitím knihoven, jako je Matplotlib pro vizualizaci a Pandas, Numpy a Scipy pro analýzu dat.
2. Předpověď ceny: Historická data jsou klíčová pro předpověď vývoje cen H. Zkoumáním minulých tržních trendů mohou obchodníci rozpoznat vzorce a předvídat budoucí chování trhu. Podrobná historická data MEXC H, která poskytují minutu po minutě přehled o otevíracích, nejvyšších, nejnižších a zavíracích cenách, jsou klíčová pro vývoj a trénink prediktivních modelů, a pomáhají tak při informovaných obchodních rozhodnutích.
3. Řízení rizik: Přístup k historickým datům umožňuje obchodníkům vyhodnotit rizika spojená s investicemi do H. Pomáhá pochopit volatilitu H, což vede k informovanějším investičním rozhodnutím.
4. Správa portfolia: Historické údaje pomáhají sledovat výkon investic v čase. To umožňuje obchodníkům identifikovat aktiva, která nemají dobrý výkon, a upravit svá portfolia tak, aby optimalizovali výnosy.
5. Školení obchodovacích botů: Historické OHLC (open, high, low, close) kryptoměny H je možné stáhnout pro trénink H obchodovacích botů, jejichž cílem je dosáhnout lepšího výkonu na trhu.
Tyto nástroje a zdroje umožňují obchodníkům proniknout do historických dat H a nabízí cenné informace a potenciál pro vylepšení obchodních strategií.
Prohlášení
Tento obsah je vám poskytován pouze pro informační účely, nepředstavuje nabídku ani výzvu k nabídce, ani doporučení společnosti MEXC k nákupu, prodeji nebo držení jakéhokoli cenného papíru, finančního produktu nebo nástroje, na který je v obsahu odkazováno, a nepředstavuje investiční poradenství, finanční poradenství, obchodní poradenství či jakýkoli jiný druh poradenství. Prezentovaná data mohou odrážet ceny aktiv obchodovaných na burze MEXC i na jiných kryptoměnových burzách a platformách pro tržní data. Společnost MEXC si může účtovat poplatky za zpracování transakcí v kryptoměnách, které se nemusí odrážet v zobrazených cenách konverze. Společnost MEXC neodpovídá za žádné chyby nebo zpoždění v obsahu ani za žádné kroky podniknuté na základě obsahu.
Aktuální cena H
H se v současné době obchoduje za undefined USD. Tržní kapitalizace tokenu je 0.00 USD a objem obchodování za 24 h je 0.00 USD. Další dala ohledně H najdete na stránce s aktuálními cenami na MEXC.
Podle aktuálních statistik ceny H mohou uživatelé analyzovat aktuální tržní trendy a předpovídat krátkodobé i dlouhodobé pohyby cen. Díky datům v reálném čase, která máte na dosah ruky, můžete dělat informovaná rozhodnutí a získat přehled o možných budoucích předpovědích cen pro H.