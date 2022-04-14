Tokenomika pro GSTOP (GSTOP)

Zjistěte klíčové informace o GSTOP (GSTOP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o GSTOP (GSTOP)

GSTOP is a meme coin on Ethereum.

Oficiální webové stránky:
https://gamestopeth.io/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xdd157bd06c1840fa886da18a138c983a7d74c1d7

GSTOP (GSTOP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GSTOP (GSTOP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 24.03K
$ 24.03K$ 24.03K
Historické maximum:
$ 0.007551
$ 0.007551$ 0.007551
Historické minimum:
$ 0.000024732281952316
$ 0.000024732281952316$ 0.000024732281952316
Aktuální cena:
$ 0.00002403
$ 0.00002403$ 0.00002403

Tokenomika GSTOP (GSTOP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GSTOP (GSTOP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GSTOP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GSTOP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GSTOP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGSTOP!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.