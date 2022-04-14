Tokenomika pro Green Bitcoin (GREENBTC)

Zjistěte klíčové informace o Green Bitcoin (GREENBTC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Green Bitcoin (GREENBTC)

Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.

Oficiální webové stránky:
https://greenbitcoin.xyz/
Bílá kniha:
https://greenbitcoin.xyz/assets/documents/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xdc9cb148ecb70876db0abeb92f515a5e1dc9f580

Green Bitcoin (GREENBTC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Green Bitcoin (GREENBTC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 20.81M
$ 20.81M$ 20.81M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 737.89K
$ 737.89K$ 737.89K
Historické maximum:
$ 1.885
$ 1.885$ 1.885
Historické minimum:
$ 0.020483966617154122
$ 0.020483966617154122$ 0.020483966617154122
Aktuální cena:
$ 0.03545
$ 0.03545$ 0.03545

Tokenomika Green Bitcoin (GREENBTC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Green Bitcoin (GREENBTC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GREENBTC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GREENBTC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GREENBTC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGREENBTC!

Historie cen pro Green Bitcoin (GREENBTC)

Analýza historie cen GREENBTC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GREENBTC

Chcete vědět, kam může GREENBTC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GREENBTC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.