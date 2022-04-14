Tokenomika pro GORK AI AGENT (GORKAI)

Zjistěte klíčové informace o GORK AI AGENT (GORKAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o GORK AI AGENT (GORKAI)

Gork AI Agent is a vibrant, meme-inspired AI platform that delivers witty, real-time responses. Built for seamless integration with platforms like X, it redefines conversational AI with humor and creativity.

Oficiální webové stránky:
https://gorkai.club/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/EcwYoghkvSyfLyeg6rDHe6zpvVxGhV3HapheeZv7MeUe

GORK AI AGENT (GORKAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GORK AI AGENT (GORKAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 100,000.00T
$ 100,000.00T
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.00K
$ 6.00K
Historické maximum:
$ 0.0000000000219
$ 0.0000000000219
Historické minimum:
$ 0.000000000000002564
$ 0.000000000000002564
Aktuální cena:
$ 0.00000000000006
$ 0.00000000000006

Tokenomika GORK AI AGENT (GORKAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GORK AI AGENT (GORKAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GORKAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GORKAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GORKAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGORKAI!

Jak nakupovat GORKAI

Chtěli byste si přidat GORK AI AGENT (GORKAI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GORKAI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro GORK AI AGENT (GORKAI)

Analýza historie cen GORKAI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GORKAI

Chcete vědět, kam může GORKAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GORKAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.