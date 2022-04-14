Tokenomika pro Guild of Guardians (GOG)

Zjistěte klíčové informace o Guild of Guardians (GOG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Guild of Guardians (GOG)

Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions.

Oficiální webové stránky:
https://www.guildofguardians.com/
Bílá kniha:
https://whitepaper.guildofguardians.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x9AB7bb7FdC60f4357ECFef43986818A2A3569c62

Guild of Guardians (GOG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Guild of Guardians (GOG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.10M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 775.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 13.02M
Historické maximum:
$ 0.17695
Historické minimum:
$ 0.008857520737783307
Aktuální cena:
$ 0.01302
Tokenomika Guild of Guardians (GOG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Guild of Guardians (GOG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GOG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GOG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GOG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGOG!

Jak nakupovat GOG

Chtěli byste si přidat Guild of Guardians (GOG) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GOG, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Guild of Guardians (GOG)

Analýza historie cen GOG pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GOG

Chcete vědět, kam může GOG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GOG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

