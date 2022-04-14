Tokenomika pro Guild of Guardians (GOG)
Informace o Guild of Guardians (GOG)
Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions.
Guild of Guardians (GOG): tokenomika a analýza cen
Tokenomika Guild of Guardians (GOG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Guild of Guardians (GOG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GOG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GOG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GOG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGOG!
Historie cen pro Guild of Guardians (GOG)
Analýza historie cen GOG pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
