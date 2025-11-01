BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Goatcoin je 0.000242 USD. Sledujte aktualizace cen GOATCOIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOATCOIN.

Logo Goatcoin

Kurz Goatcoin(GOATCOIN)

Aktuální cena 1 GOATCOIN na USD

$0.0002425
$0.0002425$0.0002425
-2.05%1D
USD
Graf aktuální ceny Goatcoin (GOATCOIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:53:08 (UTC+8)

Informace o ceně Goatcoin (GOATCOIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0002345
$ 0.0002345$ 0.0002345
Nejnižší za 24 h
$ 0.0002488
$ 0.0002488$ 0.0002488
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0002345
$ 0.0002345$ 0.0002345

$ 0.0002488
$ 0.0002488$ 0.0002488

--
----

--
----

-0.29%

-2.05%

+11.77%

+11.77%

Cena Goatcoin (GOATCOIN) v reálném čase je $ 0.000242. Za posledních 24 hodin se GOATCOIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0002345 do maxima $ 0.0002488, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GOATCOIN v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GOATCOIN se za poslední hodinu změnila o -0.29%, za 24 hodin o -2.05% a za posledních 7 dní o +11.77%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Goatcoin (GOATCOIN)

--
----

$ 54.32K
$ 54.32K$ 54.32K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Goatcoin je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 54.32K. Objem v oběhu GOATCOIN je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Goatcoin (GOATCOIN)

Sledujte změny cen Goatcoin pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000005075-2.05%
30 dní$ -0.0002744-53.14%
60 dní$ -0.004223-94.59%
90 dní$ -0.001758-87.90%
Změna ceny Goatcoin dnes

Dnes zaznamenal GOATCOIN změnu o $ -0.000005075 (-2.05%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Goatcoin za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0002744 (-53.14%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Goatcoin za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u GOATCOIN ke změně o $ -0.004223 (-94.59%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Goatcoin za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.001758 (-87.90%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Goatcoin (GOATCOIN)?

Podívejte se na stránku Historie cen Goatcoin.

Co je Goatcoin (GOATCOIN)

GOAT is a community-driven animal memecoin, derived from “Greatest Of All Time” and combined with Dogecoin’s historical meme, blending nostalgia with playful narrative.

Goatcoin je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Goatcoin investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu GOATCOINa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Goatcoin na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Goatcoin a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Goatcoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Goatcoin (GOATCOIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Goatcoin (GOATCOIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Goatcoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Goatcoin!

Tokenomika pro Goatcoin (GOATCOIN)

Pochopení tokenomiky Goatcoin (GOATCOIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GOATCOIN hned teď!

Jak nakupovat Goatcoin (GOATCOIN)

Snažíte se zjistit, jak koupit Goatcoin? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Goatcoin podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

GOATCOIN na místní měny

1 Goatcoin(GOATCOIN) na VND
6.36823
1 Goatcoin(GOATCOIN) na AUD
A$0.00036784
1 Goatcoin(GOATCOIN) na GBP
0.00018392
1 Goatcoin(GOATCOIN) na EUR
0.00020812
1 Goatcoin(GOATCOIN) na USD
$0.000242
1 Goatcoin(GOATCOIN) na MYR
RM0.00101398
1 Goatcoin(GOATCOIN) na TRY
0.01017126
1 Goatcoin(GOATCOIN) na JPY
¥0.037026
1 Goatcoin(GOATCOIN) na ARS
ARS$0.34819928
1 Goatcoin(GOATCOIN) na RUB
0.01945438
1 Goatcoin(GOATCOIN) na INR
0.02149928
1 Goatcoin(GOATCOIN) na IDR
Rp4.03333172
1 Goatcoin(GOATCOIN) na PHP
0.01420298
1 Goatcoin(GOATCOIN) na EGP
￡E.0.0113861
1 Goatcoin(GOATCOIN) na BRL
R$0.00129954
1 Goatcoin(GOATCOIN) na CAD
C$0.0003388
1 Goatcoin(GOATCOIN) na BDT
0.02960144
1 Goatcoin(GOATCOIN) na NGN
0.35021514
1 Goatcoin(GOATCOIN) na COP
$0.9307683
1 Goatcoin(GOATCOIN) na ZAR
R.0.0041987
1 Goatcoin(GOATCOIN) na UAH
0.0101519
1 Goatcoin(GOATCOIN) na TZS
T.Sh.0.5960581
1 Goatcoin(GOATCOIN) na VES
Bs0.053482
1 Goatcoin(GOATCOIN) na CLP
$0.227964
1 Goatcoin(GOATCOIN) na PKR
Rs0.06797538
1 Goatcoin(GOATCOIN) na KZT
0.12824548
1 Goatcoin(GOATCOIN) na THB
฿0.00779724
1 Goatcoin(GOATCOIN) na TWD
NT$0.00745118
1 Goatcoin(GOATCOIN) na AED
د.إ0.00088814
1 Goatcoin(GOATCOIN) na CHF
Fr0.0001936
1 Goatcoin(GOATCOIN) na HKD
HK$0.00188034
1 Goatcoin(GOATCOIN) na AMD
֏0.0926134
1 Goatcoin(GOATCOIN) na MAD
.د.م0.0022385
1 Goatcoin(GOATCOIN) na MXN
$0.00449152
1 Goatcoin(GOATCOIN) na SAR
ريال0.0009075
1 Goatcoin(GOATCOIN) na ETB
Br0.03732124
1 Goatcoin(GOATCOIN) na KES
KSh0.03126398
1 Goatcoin(GOATCOIN) na JOD
د.أ0.000171578
1 Goatcoin(GOATCOIN) na PLN
0.00089056
1 Goatcoin(GOATCOIN) na RON
лв0.00106722
1 Goatcoin(GOATCOIN) na SEK
kr0.00229416
1 Goatcoin(GOATCOIN) na BGN
лв0.00040898
1 Goatcoin(GOATCOIN) na HUF
Ft0.08142574
1 Goatcoin(GOATCOIN) na CZK
0.00510378
1 Goatcoin(GOATCOIN) na KWD
د.ك0.000074052
1 Goatcoin(GOATCOIN) na ILS
0.0007865
1 Goatcoin(GOATCOIN) na BOB
Bs0.00167222
1 Goatcoin(GOATCOIN) na AZN
0.0004114
1 Goatcoin(GOATCOIN) na TJS
SM0.00222882
1 Goatcoin(GOATCOIN) na GEL
0.00065582
1 Goatcoin(GOATCOIN) na AOA
Kz0.22181478
1 Goatcoin(GOATCOIN) na BHD
.د.ب0.000090992
1 Goatcoin(GOATCOIN) na BMD
$0.000242
1 Goatcoin(GOATCOIN) na DKK
kr0.00156574
1 Goatcoin(GOATCOIN) na HNL
L0.00636944
1 Goatcoin(GOATCOIN) na MUR
0.01106908
1 Goatcoin(GOATCOIN) na NAD
$0.00418176
1 Goatcoin(GOATCOIN) na NOK
kr0.00244904
1 Goatcoin(GOATCOIN) na NZD
$0.00042108
1 Goatcoin(GOATCOIN) na PAB
B/.0.000242
1 Goatcoin(GOATCOIN) na PGK
K0.00101882
1 Goatcoin(GOATCOIN) na QAR
ر.ق0.00088088
1 Goatcoin(GOATCOIN) na RSD
дин.0.02458236
1 Goatcoin(GOATCOIN) na UZS
soʻm2.91566198
1 Goatcoin(GOATCOIN) na ALL
L0.02028202
1 Goatcoin(GOATCOIN) na ANG
ƒ0.00043318
1 Goatcoin(GOATCOIN) na AWG
ƒ0.00043318
1 Goatcoin(GOATCOIN) na BBD
$0.000484
1 Goatcoin(GOATCOIN) na BAM
KM0.00040656
1 Goatcoin(GOATCOIN) na BIF
Fr0.715836
1 Goatcoin(GOATCOIN) na BND
$0.0003146
1 Goatcoin(GOATCOIN) na BSD
$0.000242
1 Goatcoin(GOATCOIN) na JMD
$0.03887972
1 Goatcoin(GOATCOIN) na KHR
0.97188652
1 Goatcoin(GOATCOIN) na KMF
Fr0.103092
1 Goatcoin(GOATCOIN) na LAK
5.26086946
1 Goatcoin(GOATCOIN) na LKR
රු0.07375676
1 Goatcoin(GOATCOIN) na MDL
L0.0040898
1 Goatcoin(GOATCOIN) na MGA
Ar1.090089
1 Goatcoin(GOATCOIN) na MOP
P0.00193842
1 Goatcoin(GOATCOIN) na MVR
0.0037026
1 Goatcoin(GOATCOIN) na MWK
MK0.42013862
1 Goatcoin(GOATCOIN) na MZN
MT0.0154638
1 Goatcoin(GOATCOIN) na NPR
रु0.03435916
1 Goatcoin(GOATCOIN) na PYG
1.716264
1 Goatcoin(GOATCOIN) na RWF
Fr0.351626
1 Goatcoin(GOATCOIN) na SBD
$0.00199166
1 Goatcoin(GOATCOIN) na SCR
0.00330572
1 Goatcoin(GOATCOIN) na SRD
$0.009317
1 Goatcoin(GOATCOIN) na SVC
$0.0021175
1 Goatcoin(GOATCOIN) na SZL
L0.0041987
1 Goatcoin(GOATCOIN) na TMT
m0.000847
1 Goatcoin(GOATCOIN) na TND
د.ت0.000710754
1 Goatcoin(GOATCOIN) na TTD
$0.00163834
1 Goatcoin(GOATCOIN) na UGX
Sh0.843128
1 Goatcoin(GOATCOIN) na XAF
Fr0.13673
1 Goatcoin(GOATCOIN) na XCD
$0.0006534
1 Goatcoin(GOATCOIN) na XOF
Fr0.13673
1 Goatcoin(GOATCOIN) na XPF
Fr0.024684
1 Goatcoin(GOATCOIN) na BWP
P0.00325248
1 Goatcoin(GOATCOIN) na BZD
$0.00048642
1 Goatcoin(GOATCOIN) na CVE
$0.02310858
1 Goatcoin(GOATCOIN) na DJF
Fr0.042834
1 Goatcoin(GOATCOIN) na DOP
$0.01550978
1 Goatcoin(GOATCOIN) na DZD
د.ج0.03145516
1 Goatcoin(GOATCOIN) na FJD
$0.00054692
1 Goatcoin(GOATCOIN) na GNF
Fr2.10419
1 Goatcoin(GOATCOIN) na GTQ
Q0.00185614
1 Goatcoin(GOATCOIN) na GYD
$0.05067964
1 Goatcoin(GOATCOIN) na ISK
kr0.03025

Zdroj Goatcoin

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Goatcoin, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Goatcoin

Jakou hodnotu má dnes Goatcoin (GOATCOIN)?
Aktuální cena GOATCOIN v USD je 0.000242 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GOATCOIN v USD?
Aktuální cena GOATCOIN v USD je $ 0.000242. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Goatcoin?
Tržní kapitalizace GOATCOIN je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GOATCOIN v oběhu?
Objem GOATCOIN v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GOATCOIN?
GOATCOIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GOATCOIN?
GOATCOIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování GOATCOIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GOATCOIN je $ 54.32K USD.
Dosáhne GOATCOIN letos vyšší ceny?
GOATCOIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGOATCOIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

