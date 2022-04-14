Tokenomika pro Gameness (GNESS)

Zjistěte klíčové informace o Gameness (GNESS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Gameness (GNESS)

Gameness is an AI-powered data infrastructure superapp offering tournaments, personalized experiences, and a loyalty ecosystem driven by innovation and community engagement.

Oficiální webové stránky:
https://gameness.app/
Bílá kniha:
https://gameness.gitbook.io/gameness
Block Explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x53ffa52f358ccdb59c2a248d5d17ab91a32ab44d

Gameness (GNESS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gameness (GNESS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 500.00M
$ 500.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 158.80K
$ 158.80K
Historické maximum:
$ 0.02781
$ 0.02781
Historické minimum:
$ 0.000330721666363675
$ 0.000330721666363675
Aktuální cena:
$ 0.0003176
$ 0.0003176

Tokenomika Gameness (GNESS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Gameness (GNESS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GNESS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GNESS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GNESS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGNESS!

Jak nakupovat GNESS

Chtěli byste si přidat Gameness (GNESS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GNESS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Gameness (GNESS)

Analýza historie cen GNESS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GNESS

Chcete vědět, kam může GNESS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GNESS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.