Tokenomika pro Genopets (GENE)
Informace o Genopets (GENE)
Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet.
Genopets (GENE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Genopets (GENE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Genopets (GENE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Genopets (GENE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GENE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GENE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GENE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGENE!
Historie cen pro Genopets (GENE)
Analýza historie cen GENE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny GENE
Chcete vědět, kam může GENE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GENE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
