Tokenomika pro Genopets (GENE)

Tokenomika pro Genopets (GENE)

Zjistěte klíčové informace o Genopets (GENE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Genopets (GENE)

Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet.

Oficiální webové stránky:
https://www.genopets.me/
Bílá kniha:
https://litepaper.genopets.me/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/GENEtH5amGSi8kHAtQoezp1XEXwZJ8vcuePYnXdKrMYz

Genopets (GENE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Genopets (GENE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 82.22M
$ 82.22M$ 82.22M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 37.8733
$ 37.8733$ 37.8733
Historické minimum:
$ 0.040774808096228854
$ 0.040774808096228854$ 0.040774808096228854
Aktuální cena:
$ 0.04409
$ 0.04409$ 0.04409

Tokenomika Genopets (GENE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Genopets (GENE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GENE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GENE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GENE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGENE!

Jak nakupovat GENE

Chtěli byste si přidat Genopets (GENE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GENE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Genopets (GENE)

Analýza historie cen GENE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GENE

Chcete vědět, kam může GENE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GENE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.