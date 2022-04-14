Tokenomika pro G8Day (G8D)

Zjistěte klíčové informace o G8Day (G8D), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o G8Day (G8D)

G8Day is a Web3-based AI fortune-telling platform that modernizes Eastern astrology, specifically Saju, by fusing it with artificial intelligence and blockchain technology. The platform provides users with personalized daily, monthly, or yearly readings based on their birth data — all processed through a proprietary AI engine. These predictions can be minted as NFTs called Destiny Fragments, which carry unique themes and rarity levels.

Oficiální webové stránky:
https://www.g8dai.xyz/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x00e2a5eb6369be46a35da704b9b6d3711ed70186

G8Day (G8D): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro G8Day (G8D), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.244
$ 0.244
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.00000065
$ 0.00000065

Tokenomika G8Day (G8D): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro G8Day (G8D) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů G8D, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu G8D, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro G8D rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuG8D!

Jak nakupovat G8D

Chtěli byste si přidat G8Day (G8D) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu G8D, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro G8Day (G8D)

Analýza historie cen G8D pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny G8D

Chcete vědět, kam může G8D zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen G8D kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.