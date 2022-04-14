Tokenomika pro FWC Token (FWC)

Zjistěte klíčové informace o FWC Token (FWC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o FWC Token (FWC)

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.

Oficiální webové stránky:
https://www.fwctoken.io/
Bílá kniha:
https://fwctoken-whitepaper.gitbook.io/football-world-community/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc

FWC Token (FWC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FWC Token (FWC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 324.55K
Celkový objem:
$ 200,000.00T
Objem v oběhu:
$ 42,259.70T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.54M
Historické maximum:
$ 0.000000000194
Historické minimum:
$ 0.000000000006683807
Aktuální cena:
$ 0.00000000000768
Tokenomika FWC Token (FWC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FWC Token (FWC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FWC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FWC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FWC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFWC!

Jak nakupovat FWC

Chtěli byste si přidat FWC Token (FWC) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu FWC, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro FWC Token (FWC)

Analýza historie cen FWC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny FWC

Chcete vědět, kam může FWC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FWC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.