Zjistěte klíčové informace o Fasttoken (FTN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Fasttoken (FTN)

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

Oficiální webové stránky:
https://www.fasttoken.com
Bílá kniha:
https://docs.fasttoken.com/fasttoken-official-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://ftnscan.com/

Fasttoken (FTN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Fasttoken (FTN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

$ 2.00B
$ 1.00B
$ 436.26M
$ 4.58B
$ 10
$ 0.3849164880140255
$ 4.57799
Tokenomika Fasttoken (FTN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Fasttoken (FTN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FTN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FTN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FTN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFTN!

Jak nakupovat FTN

Chtěli byste si přidat Fasttoken (FTN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu FTN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Fasttoken (FTN)

Analýza historie cen FTN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny FTN

Chcete vědět, kam může FTN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FTN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

