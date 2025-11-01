BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena FINANCE je 0.0004622 USD. Sledujte aktualizace cen FINANCE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FINANCE.

Více informací o FINANCE

Informace o ceně FINANCE

Co je to FINANCE

Tokenomika pro FINANCE

Předpověď cen FINANCE

Historie FINANCE

Průvodce nákupem (FINANCE)

Převodník FINANCE na fiat měnu

FINANCE Spot

Logo FINANCE

Kurz FINANCE(FINANCE)

Aktuální cena 1 FINANCE na USD

$0.0004622
-5.15%1D
USD
Graf aktuální ceny FINANCE (FINANCE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:51:43 (UTC+8)

Informace o ceně FINANCE (FINANCE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0004538
Nejnižší za 24 h
$ 0.0004874
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0004538
$ 0.0004874
--
--
+1.35%

-5.14%

-38.71%

-38.71%

Cena FINANCE (FINANCE) v reálném čase je $ 0.0004622. Za posledních 24 hodin se FINANCE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0004538 do maxima $ 0.0004874, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FINANCE v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FINANCE se za poslední hodinu změnila o +1.35%, za 24 hodin o -5.14% a za posledních 7 dní o -38.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu FINANCE (FINANCE)

--
$ 56.80K
$ 0.00
--
--
SOL

Aktuální tržní kapitalizace FINANCE je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.80K. Objem v oběhu FINANCE je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro FINANCE (FINANCE)

Sledujte změny cen FINANCE pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000025096-5.14%
30 dní$ -0.0015438-76.96%
60 dní$ -0.0003378-42.23%
90 dní$ -0.0003378-42.23%
Změna ceny FINANCE dnes

Dnes zaznamenal FINANCE změnu o $ -0.000025096 (-5.14%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny FINANCE za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0015438 (-76.96%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny FINANCE za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u FINANCE ke změně o $ -0.0003378 (-42.23%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny FINANCE za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0003378 (-42.23%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům FINANCE (FINANCE)?

Podívejte se na stránku Historie cen FINANCE.

Co je FINANCE (FINANCE)

FINANCE je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich FINANCE investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu FINANCEa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o FINANCE na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na FINANCE a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny FINANCE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít FINANCE (FINANCE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva FINANCE (FINANCE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro FINANCE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny FINANCE!

Tokenomika pro FINANCE (FINANCE)

Pochopení tokenomiky FINANCE (FINANCE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FINANCE hned teď!

Jak nakupovat FINANCE (FINANCE)

Snažíte se zjistit, jak koupit FINANCE? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit FINANCE podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

FINANCE na místní měny

1 FINANCE(FINANCE) na VND
12.162793
1 FINANCE(FINANCE) na AUD
A$0.000702544
1 FINANCE(FINANCE) na GBP
0.000351272
1 FINANCE(FINANCE) na EUR
0.000397492
1 FINANCE(FINANCE) na USD
$0.0004622
1 FINANCE(FINANCE) na MYR
RM0.001936618
1 FINANCE(FINANCE) na TRY
0.019426266
1 FINANCE(FINANCE) na JPY
¥0.0707166
1 FINANCE(FINANCE) na ARS
ARS$0.665031848
1 FINANCE(FINANCE) na RUB
0.037156258
1 FINANCE(FINANCE) na INR
0.041061848
1 FINANCE(FINANCE) na IDR
Rp7.703330252
1 FINANCE(FINANCE) na PHP
0.027126518
1 FINANCE(FINANCE) na EGP
￡E.0.02174651
1 FINANCE(FINANCE) na BRL
R$0.002482014
1 FINANCE(FINANCE) na CAD
C$0.00064708
1 FINANCE(FINANCE) na BDT
0.056536304
1 FINANCE(FINANCE) na NGN
0.668881974
1 FINANCE(FINANCE) na COP
$1.77769053
1 FINANCE(FINANCE) na ZAR
R.0.00801917
1 FINANCE(FINANCE) na UAH
0.01938929
1 FINANCE(FINANCE) na TZS
T.Sh.1.13842171
1 FINANCE(FINANCE) na VES
Bs0.1021462
1 FINANCE(FINANCE) na CLP
$0.4353924
1 FINANCE(FINANCE) na PKR
Rs0.129827358
1 FINANCE(FINANCE) na KZT
0.244938268
1 FINANCE(FINANCE) na THB
฿0.014892084
1 FINANCE(FINANCE) na TWD
NT$0.014231138
1 FINANCE(FINANCE) na AED
د.إ0.001696274
1 FINANCE(FINANCE) na CHF
Fr0.00036976
1 FINANCE(FINANCE) na HKD
HK$0.003591294
1 FINANCE(FINANCE) na AMD
֏0.17688394
1 FINANCE(FINANCE) na MAD
.د.م0.00427535
1 FINANCE(FINANCE) na MXN
$0.008578432
1 FINANCE(FINANCE) na SAR
ريال0.00173325
1 FINANCE(FINANCE) na ETB
Br0.071280484
1 FINANCE(FINANCE) na KES
KSh0.059711618
1 FINANCE(FINANCE) na JOD
د.أ0.0003276998
1 FINANCE(FINANCE) na PLN
0.001700896
1 FINANCE(FINANCE) na RON
лв0.002038302
1 FINANCE(FINANCE) na SEK
kr0.004381656
1 FINANCE(FINANCE) na BGN
лв0.000781118
1 FINANCE(FINANCE) na HUF
Ft0.155516434
1 FINANCE(FINANCE) na CZK
0.009747798
1 FINANCE(FINANCE) na KWD
د.ك0.0001414332
1 FINANCE(FINANCE) na ILS
0.00150215
1 FINANCE(FINANCE) na BOB
Bs0.003193802
1 FINANCE(FINANCE) na AZN
0.00078574
1 FINANCE(FINANCE) na TJS
SM0.004256862
1 FINANCE(FINANCE) na GEL
0.001252562
1 FINANCE(FINANCE) na AOA
Kz0.423647898
1 FINANCE(FINANCE) na BHD
.د.ب0.0001737872
1 FINANCE(FINANCE) na BMD
$0.0004622
1 FINANCE(FINANCE) na DKK
kr0.002990434
1 FINANCE(FINANCE) na HNL
L0.012165104
1 FINANCE(FINANCE) na MUR
0.021141028
1 FINANCE(FINANCE) na NAD
$0.007986816
1 FINANCE(FINANCE) na NOK
kr0.004677464
1 FINANCE(FINANCE) na NZD
$0.000804228
1 FINANCE(FINANCE) na PAB
B/.0.0004622
1 FINANCE(FINANCE) na PGK
K0.001945862
1 FINANCE(FINANCE) na QAR
ر.ق0.001682408
1 FINANCE(FINANCE) na RSD
дин.0.046950276
1 FINANCE(FINANCE) na UZS
soʻm5.568673418
1 FINANCE(FINANCE) na ALL
L0.038736982
1 FINANCE(FINANCE) na ANG
ƒ0.000827338
1 FINANCE(FINANCE) na AWG
ƒ0.000827338
1 FINANCE(FINANCE) na BBD
$0.0009244
1 FINANCE(FINANCE) na BAM
KM0.000776496
1 FINANCE(FINANCE) na BIF
Fr1.3671876
1 FINANCE(FINANCE) na BND
$0.00060086
1 FINANCE(FINANCE) na BSD
$0.0004622
1 FINANCE(FINANCE) na JMD
$0.074257052
1 FINANCE(FINANCE) na KHR
1.856222932
1 FINANCE(FINANCE) na KMF
Fr0.1968972
1 FINANCE(FINANCE) na LAK
10.047825886
1 FINANCE(FINANCE) na LKR
රු0.140869316
1 FINANCE(FINANCE) na MDL
L0.00781118
1 FINANCE(FINANCE) na MGA
Ar2.0819799
1 FINANCE(FINANCE) na MOP
P0.003702222
1 FINANCE(FINANCE) na MVR
0.00707166
1 FINANCE(FINANCE) na MWK
MK0.802430042
1 FINANCE(FINANCE) na MZN
MT0.02953458
1 FINANCE(FINANCE) na NPR
रु0.065623156
1 FINANCE(FINANCE) na PYG
3.2779224
1 FINANCE(FINANCE) na RWF
Fr0.6715766
1 FINANCE(FINANCE) na SBD
$0.003803906
1 FINANCE(FINANCE) na SCR
0.006313652
1 FINANCE(FINANCE) na SRD
$0.0177947
1 FINANCE(FINANCE) na SVC
$0.00404425
1 FINANCE(FINANCE) na SZL
L0.00801917
1 FINANCE(FINANCE) na TMT
m0.0016177
1 FINANCE(FINANCE) na TND
د.ت0.0013574814
1 FINANCE(FINANCE) na TTD
$0.003129094
1 FINANCE(FINANCE) na UGX
Sh1.6103048
1 FINANCE(FINANCE) na XAF
Fr0.261143
1 FINANCE(FINANCE) na XCD
$0.00124794
1 FINANCE(FINANCE) na XOF
Fr0.261143
1 FINANCE(FINANCE) na XPF
Fr0.0471444
1 FINANCE(FINANCE) na BWP
P0.006211968
1 FINANCE(FINANCE) na BZD
$0.000929022
1 FINANCE(FINANCE) na CVE
$0.044135478
1 FINANCE(FINANCE) na DJF
Fr0.0818094
1 FINANCE(FINANCE) na DOP
$0.029622398
1 FINANCE(FINANCE) na DZD
د.ج0.060076756
1 FINANCE(FINANCE) na FJD
$0.001044572
1 FINANCE(FINANCE) na GNF
Fr4.018829
1 FINANCE(FINANCE) na GTQ
Q0.003545074
1 FINANCE(FINANCE) na GYD
$0.096793924
1 FINANCE(FINANCE) na ISK
kr0.057775

Zdroj FINANCE

Pokud chcete se podrobněji seznámit s FINANCE, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně FINANCE

Jakou hodnotu má dnes FINANCE (FINANCE)?
Aktuální cena FINANCE v USD je 0.0004622 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FINANCE v USD?
Aktuální cena FINANCE v USD je $ 0.0004622. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FINANCE?
Tržní kapitalizace FINANCE je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FINANCE v oběhu?
Objem FINANCE v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FINANCE?
FINANCE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FINANCE?
FINANCE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování FINANCE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FINANCE je $ 56.80K USD.
Dosáhne FINANCE letos vyšší ceny?
FINANCE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFINANCE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se FINANCE (FINANCE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

