Tokenomika pro Fortune Cat (FCAT)
Informace o Fortune Cat (FCAT)
Fortune Cat is a blockchain-powered game on Telegram that combines engaging gameplay with earning opportunities in the form of TON and FCAT tokens. Since 2017, traditional games under the Idle brand have grown significantly, attracting players worldwide. Inspired by these games, Fortune Cat harnesses blockchain technology to create a decentralized empire of virtual cats where players can raise, trade, and earn in a vibrant ecosystem
Fortune Cat (FCAT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Fortune Cat (FCAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Fortune Cat (FCAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Fortune Cat (FCAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FCAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FCAT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro FCAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFCAT!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
