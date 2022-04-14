Tokenomika pro FAT NIGGA SEASON (FAT)

Zjistěte klíčové informace o FAT NIGGA SEASON (FAT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o FAT NIGGA SEASON (FAT)

FAT NIGGA SEASON is a hip-hop and Black community subculture meme.

Oficiální webové stránky:
https://fatniggaseason.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/5LJMJyR8MtAkbtpf8kFUV7S9oFG3xaGDdcnFxYt9pump

FAT NIGGA SEASON (FAT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FAT NIGGA SEASON (FAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
Celkový objem:
$ 999.91M
Objem v oběhu:
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.91M
Historické maximum:
$ 0.02599
Historické minimum:
$ 0.002360538948983193
Aktuální cena:
$ 0.002909
Tokenomika FAT NIGGA SEASON (FAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FAT NIGGA SEASON (FAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FAT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFAT!

Jak nakupovat FAT

Chtěli byste si přidat FAT NIGGA SEASON (FAT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu FAT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro FAT NIGGA SEASON (FAT)

Analýza historie cen FAT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny FAT

Chcete vědět, kam může FAT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FAT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.