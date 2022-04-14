Tokenomika pro Elysium (ELY)

Zjistěte klíčové informace o Elysium (ELY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Elysium (ELY)

Vulcan Forged encompasses a blockchain gaming studio (Vulcan Studios), a layer 1 blockchain (Elysium) and a metaverse builder (MetaScapes), targeting game players who also want to earn and be part of the metaverse. The is the first ever blockchain built specifically for gamers, the gaming industry and the metaverse. We are targeting the gaming companies and studios who want to build in web3 gaming or who have web2 games and want to step up to web3.

Oficiální webové stránky:
https://vulcanforged.com/
Bílá kniha:
https://vulcan-forged.gitbook.io/whitepaper/
Block Explorer:
https://explorer.elysiumchain.tech/

Elysium (ELY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Elysium (ELY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
$ 0.089
$ 0.089$ 0.089
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.0048
$ 0.0048$ 0.0048

Tokenomika Elysium (ELY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Elysium (ELY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ELY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ELY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ELY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuELY!

Jak nakupovat ELY

Chtěli byste si přidat Elysium (ELY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ELY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Elysium (ELY)

Analýza historie cen ELY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ELY

Chcete vědět, kam může ELY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ELY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.