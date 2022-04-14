Tokenomika pro Ekta (EKTA)

Zjistěte klíčové informace o Ekta (EKTA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Ekta (EKTA)

Ekta is an EVM compatible layer 1 mainnet which bridges traditional industries, businesses, and assets onto blockchain through their self-developed NFT marketplace, hybrid exchange, and metaverse. Their mission is to bring the next million people on-chain, enable sustainable long term value, and empower everyone to profit with purpose.

Oficiální webové stránky:
https://www.ekta.io/
Bílá kniha:
https://whitepaper.ektaworld.io/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x45808ce43eb2d7685ff0242631f0feb6f3d8701a

Ekta (EKTA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ekta (EKTA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 9.57K
Celkový objem:
$ 420.00M
Objem v oběhu:
$ 34.77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 115.58K
Historické maximum:
$ 90
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0002752
Tokenomika Ekta (EKTA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ekta (EKTA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EKTA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EKTA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EKTA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEKTA!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.