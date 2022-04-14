Tokenomika pro Enjinstarter (EJS)
Informace o Enjinstarter (EJS)
EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure
Enjinstarter (EJS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Enjinstarter (EJS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Enjinstarter (EJS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Enjinstarter (EJS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů EJS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu EJS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro EJS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEJS!
Jak nakupovat EJS
Chtěli byste si přidat Enjinstarter (EJS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu EJS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Enjinstarter (EJS)
Analýza historie cen EJS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny EJS
Chcete vědět, kam může EJS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EJS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit Enjinstarter (EJS)
Částka
1 EJS = 0.00008479 USD