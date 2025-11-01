BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Egg Smash je 0.00000066 USD. Sledujte aktualizace cen EGSM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EGSM.Dnešní aktuální cena Egg Smash je 0.00000066 USD. Sledujte aktualizace cen EGSM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EGSM.

Více informací o EGSM

Informace o ceně EGSM

Co je to EGSM

Bílá kniha pro EGSM

Oficiální webové stránky EGSM

Tokenomika pro EGSM

Předpověď cen EGSM

Historie EGSM

Průvodce nákupem (EGSM)

Převodník EGSM na fiat měnu

EGSM Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Egg Smash

Kurz Egg Smash(EGSM)

Aktuální cena 1 EGSM na USD

$0.00000066
$0.00000066$0.00000066
+20.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Egg Smash (EGSM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:50:13 (UTC+8)

Informace o ceně Egg Smash (EGSM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000046
$ 0.00000046$ 0.00000046
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000066
$ 0.00000066$ 0.00000066
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000046
$ 0.00000046$ 0.00000046

$ 0.00000066
$ 0.00000066$ 0.00000066

--
----

--
----

0.00%

+20.00%

-48.84%

-48.84%

Cena Egg Smash (EGSM) v reálném čase je $ 0.00000066. Za posledních 24 hodin se EGSM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000046 do maxima $ 0.00000066, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EGSM v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EGSM se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +20.00% a za posledních 7 dní o -48.84%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Egg Smash (EGSM)

--
----

$ 2.81
$ 2.81$ 2.81

$ 6.60K
$ 6.60K$ 6.60K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Egg Smash je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 2.81. Objem v oběhu EGSM je --, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.60K.

Historie cen v USD pro Egg Smash (EGSM)

Sledujte změny cen Egg Smash pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00000011+20.00%
30 dní$ -0.00000147-69.02%
60 dní$ -0.00000973-93.65%
90 dní$ -0.00099934-99.94%
Změna ceny Egg Smash dnes

Dnes zaznamenal EGSM změnu o $ +0.00000011 (+20.00%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Egg Smash za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00000147 (-69.02%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Egg Smash za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u EGSM ke změně o $ -0.00000973 (-93.65%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Egg Smash za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00099934 (-99.94%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Egg Smash (EGSM)?

Podívejte se na stránku Historie cen Egg Smash.

Co je Egg Smash (EGSM)

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Egg Smash je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Egg Smash investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu EGSMa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Egg Smash na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Egg Smash a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Egg Smash (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Egg Smash (EGSM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Egg Smash (EGSM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Egg Smash.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Egg Smash!

Tokenomika pro Egg Smash (EGSM)

Pochopení tokenomiky Egg Smash (EGSM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EGSM hned teď!

Jak nakupovat Egg Smash (EGSM)

Zdroj Egg Smash

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Egg Smash, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Egg Smash
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Egg Smash

Jakou hodnotu má dnes Egg Smash (EGSM)?
Aktuální cena EGSM v USD je 0.00000066 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EGSM v USD?
Aktuální cena EGSM v USD je $ 0.00000066. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Egg Smash?
Tržní kapitalizace EGSM je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EGSM v oběhu?
Objem EGSM v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EGSM?
EGSM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EGSM?
EGSM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování EGSM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EGSM je $ 2.81 USD.
Dosáhne EGSM letos vyšší ceny?
EGSM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEGSM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:50:13 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

