Tokenomika pro Degen Distillery (DRINK)

Zjistěte klíčové informace o Degen Distillery (DRINK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Degen Distillery (DRINK)

Partnered with Brewdog & Google to co-create the future of the spirits industry alongside a global community of risk-takers, creators & innovators. Built on our proprietary “Tokenised Affiliate Protocol” to allow community to sell our products and tokenise the sales contracts, creating a revolutionary new asset class. The future of RWAs & Consumer Crypto.

Oficiální webové stránky:
https://www.degendistillery.com
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/6wv6ynv6v4ya9afv
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x2dc90fa3a0f178ba4bee16cac5d6c9a5a7b4c6cb

Degen Distillery (DRINK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Degen Distillery (DRINK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 873.27
Celkový objem:
$ 721.00M
Objem v oběhu:
$ 72.77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.65K
Historické maximum:
$ 0.09
Historické minimum:
$ 0.000009106097897664
Aktuální cena:
$ 0.000012
Tokenomika Degen Distillery (DRINK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Degen Distillery (DRINK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DRINK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DRINK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DRINK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDRINK!

Jak nakupovat DRINK

Chtěli byste si přidat Degen Distillery (DRINK) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DRINK, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Degen Distillery (DRINK)

Analýza historie cen DRINK pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DRINK

Chcete vědět, kam může DRINK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DRINK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.